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Gato curioso 'ajuda' tutora a fazer faxina em casa

Cenas inusitadas com pets chamaram a atenção no programa 'Soltando os Bichos' deste domingo (26)

Soltando os Bichos|Do R7

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Ajudando ou atrapalhando? Enquanto a tutora realizava a faxina em casa, o gatinho Lorenzo estava ao seu lado “auxiliando” a espanar o pó. A cena inusitada marcou o Soltando os Bichos deste domingo (26). 


Outro bichinho que chamou atenção foi o gatinho Mixaria, que só queria saber de dormir. Deu até aquela espiadinha, mas logo voltou para o sono profundo. 

Já na casa da Manuela, a hamster Lala não perdeu tempo e devorou o petisco. Será que a roedora comilona vai ter que fazer dieta?

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