Gato curioso 'ajuda' tutora a fazer faxina em casa

Ajudando ou atrapalhando? Enquanto a tutora realizava a faxina em casa, o gatinho Lorenzo estava ao seu lado “auxiliando” a espanar o pó. A cena inusitada marcou o Soltando os Bichos deste domingo (26).





Outro bichinho que chamou atenção foi o gatinho Mixaria, que só queria saber de dormir. Deu até aquela espiadinha, mas logo voltou para o sono profundo.



