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Cão e tutora fazem dupla musical e 'cantam' no 'Soltando os Bichos'

Cenas inusitadas com pets chamaram a atenção no programa deste domingo (19)

Soltando os Bichos|Do R7

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Alô, Canta Comigo! A cadelinha Maria Mel e a tutora Maria Clara fizeram uma dupla e “soltaram a voz” no programa Soltando os Bichos deste domingo (19). Será que elas têm espaço no reality show musical, Rafa Brites e Felipe Andreoli? 


Outro bichinho que chamou a atenção foi a cachorrinha Dalila. A cadela branquinha se sujou toda de barro e, depois de aprontar, foi fazer dengo para a dona Vírginia. 

Já na casa do Divaldo, a bagunça começou cedo. O Rocky ficou todo felizão com o banho de mangueira para refrescar. O cão ficou até de pé e aproveitou para se hidratar.

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