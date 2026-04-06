Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (6)
Momentos divertidos dos bichinhos roubaram a cena na RECORD NEWS
Animais de estimação protagonizam cenas engraçadas e fofas no programa.
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Assista à edição de domingo (29) do 'Soltando os Bichos'
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Cenas inusitadas com pets chamaram a atenção no 'Soltando os Bichos' deste domingo (8)
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Programa exibe interações engraçadas e fofas entre pets e seus donos
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Programa deste fim de semana traz Pretinha querendo evitar o banho enquanto Hanna participa de jogo da velha com tutor
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Entre amores não correspondidos, preguiça na hora do banho e paixão por bolo de chocolate, os pets dos telespectadores são diversão na certa
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