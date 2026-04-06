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Assista ao 'Soltando os Bichos' deste domingo (6)

Momentos divertidos dos bichinhos roubaram a cena na RECORD NEWS

Soltando os Bichos|Do R7

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Animais de estimação protagonizam cenas engraçadas e fofas no programa.

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