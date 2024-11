Gatinha dá show de fofura ao tentar pegar ratinhos na TV; veja vídeo!

Uma tutora colocou um vídeo que mostra ratinhos correndo na TV e a sua gatinha, Nina, deu um show de fofura tentando pegá-los. As imagens fizeram sucesso na internet. Outra sequência que bombou nas redes foi a do cão Spike perseguindo o pano de limpeza da dona. A edição do programa Soltando os Bichos deste domingo (20) traz ainda outros momentos hilários da vida dos pets . Se você também tem um registro único do seu bichinho , mande um vídeo, na horizontal, de pelo menos um minuto, ao WhatsApp da equipe do programa: (11) 3300-5555.