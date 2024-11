Entrevista exclusiva: entenda a importância da sigla ESG para as corporações

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS nesta quinta-feira (12), Vitor Vitorio, diretor jurídico da BeGreen, empresa especializada em soluções de créditos de carbono e energia sustentável para grandes corporações, explicou a importância da sigla ESG (Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança, em português) . O conceito, criado para incentivar a sustentabilidade nas empresas , foi promovido pelo Banco Mundial desde 2004. Devido às mudanças climáticas evidentes, como seca, queimadas e desequilíbrios ambientais, em geral , Vitorio salientou que “já passou do momento para podermos nos manifestar em prol da humanidade”. Durante a conversa, ele destacou a necessidade de regularizar o mercado de crédito de carbono, apontou alternativas para lidar com questões ambientais de forma mais eficaz e manifestou sua crença em um Brasil sustentável no futuro.