Assista à íntegra da vitória da Ferroviária sobre o Flamengo na Copinha Feminina

A Ferroviária venceu o Flamengo por 2 a 1, em confronto válido pelas quartas de final da Copinha Feminina, neste domingo (8), na Ibrachina Arena, em São Paulo. Com a vitória, as Guerreiras Grenás avançam para as semifinais da competição , mesmo após uma campanha ruim na primeira fase do torneio. A Ferroviária saiu à frente do placar com o gol de Ana Luiza no primeiro tempo. O Flamengo empatou em uma jogada de escanteio de Gabi Martins. A atacante Dos Santos foi quem selou a vitória da Ferroviária.