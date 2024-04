Jovem saca arma em briga na praia, após vender maconha para adolescentes, e é detido

Alto contraste

Um jovem de 16 anos foi detido pela polícia, após sacar uma arma durante uma briga com outros adolescentes, na praia de Volusia, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O desentendimento começou depois do suspeito vender maconha para um grupo de adolescentes. Imagens das câmeras corporais dos policiais revelam o momento em que o jovem tenta fugir das autoridades entrando no mar. O caso aconteceu na última quinta-feira (14), mas o vídeo só foi divulgado recentemente.