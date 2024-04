Ano letivo é iniciado no Afeganistão e as mulheres seguem proibidas de frequentar as aulas Este é o terceiro ano letivo sem a presença de pessoas do sexo feminino, devido a uma determinação do Talibã

O Afeganistão iniciou o terceiro ano letivo consecutivo com as mulheres proibidas de comparecer às aulas. As autoridades do regime Talibã vetaram a presença feminina nas escolas do ensino médico e do ensino superior em 2022.

Professoras e estudantes recorrem aos estudos online. Porém, além de não oferecerem diploma reconhecido, nem todas têm acesso à internet.

Segundo dados de um site especializado, menos de um quarto dos 42 milhões de afegãos têm acesso à internet em 2024.