Bactéria que inibe vírus da dengue no mosquito não ameaça a saúde de humanos, afirma pesquisadora Estudo liderado pela Fiocruz no Brasil reduziu em 70% os casos de Dengue na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro

15/03/2024

