Balsa híbrida é lançada no Canal da Mancha e promete revolucionar travessia Nova embarcação opera tanto a diesel, quanto à bateria e tem previsão para ser 100% elétrica

Uma nova balsa híbrida, que funciona por uma combinação de geradores a diesel e baterias, foi lançada na terça-feira (19), no Canal da Mancha, que separa a França do Reino Unido. A empresa responsável prevê que no futuro a embarcação seja totalmente elétrica para realizar a travessia, mas, para isso, é necessário que os portos melhorem sua infraestrutura para receber navios movidos à bateria.