Bebê hipopótamo nasce em zoológico de Natal; veja vídeo

Um bebê hipopótamo nasceu no zoológico Aquário Natal, localizado em Extremoz, no estado do Rio Grande do Norte, na madrugada da última quarta-feira (13). O filhote, cria dos hipopótamos Yago e Joaninha, saiu da barriga da mãe pesando entre 60 e 80 kg, e pode chegar a pesar até 4 toneladas. O sexo do bebê será identificado em 15 dias e, caso seja macho, deve ser levado a outro zoológico, em Sorocaba, no interior de São Paulo, para não competir por território com o pai.