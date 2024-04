Brasil tem terremotos todas as semanas, mas em magnitudes pequenas; entenda País não sofre abalos por estar localizado no meio de uma placa tectônica e não em uma área de atrito entre duas delas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar de não ser um país conhecido por terremotos, o Brasil registra tremores de terra todos os dias — mas em magnitudes menores. Como eles são causados pelo movimento de placas tectônicas, aqueles com maior poder de destruição acontecem em países que ficam em cima da fronteira entre duas ou mais delas — o que não é o caso do Brasil, que está no meio da placa sul-americana. O sismólogo da USP (Universidade de São Paulo) Bruno Collaço, no entanto, explica que o Brasil está entre outras placas e, portanto, sofre com terremotos de magnitudes menores. Na madrugada desta quarta-feira (3), Taiwan foi atingido com o maior terremoto registrado em 25 anos.