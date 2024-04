'Celebrar a vida do Ziraldo é celebrar a cultura brasileira': confira o legado do cartunista Artista criador do Menino Maluquinho morreu neste sábado (6) em sua casa, no Rio de Janeiro, aos 91 anos

A morte do cartunista Ziraldo, criador do quadrinho Menino Maluquinho, deixará um legado eterno no jornalismo brasileiro e na modernização de sua linguagem, segundo análise de Pedro Varone, jornalista e professor do Departamento de Letras da UFScar. Varone definiu Ziraldo como um artista renascentista, no sentido de exercer uma série de habilidades artísticas: jornalista, cartunista, caricaturista, cronista e escritor.

Ziraldo Alves Pinto, conhecido somente como Ziraldo, faleceu neste sábado (6) em sua casa, no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Ele foi um símbolo de resistência na ditadura militar, ao ajudar a fundar o jornal Pasquim, que combateu a dura censura midiática dos militares de uma forma inovadora e informal — que constitui a linguagem atual do país. "Celebrar a vida do Ziraldo é celebrar a cultura brasileira", afirmou.