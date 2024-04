Cresce busca de universidades e empresas por profissionais formados em matemática Área da tecnologia da informação abre 160 mil vagas por ano, mas só são formadas 53 mil pessoas com as habilidades necessárias

A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação calcula que o setor abra cerca de 160 mil vagas por ano. Mas, segundo o professor Francisco Louzada, o Brasil não forma a quantidade necessária de profissionais da área. Apesar do salário valorizado, a demanda do mercado é maior do que o número de ingressos nos cursos de matemática.