Dia Mundial da Água: 'Precisamos de políticas públicas que ampliem o abastecimento', diz especialista

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nesta sexta-feira (22), quando é comemorado o Dia Mundial da Água, Marcos Montenegro, membro do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, chamou a atenção para as populações mais vulneráveis do ponto de vista sanitário. São elas que podem sofrer mais com a falta de abastecimento de água, o saneamento básico escasso e as fortes chuvas. Montenegro destacou ainda a importância de políticas públicas que busquem soluções para o problema.