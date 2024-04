Donald Trump afirma que, se ganhar eleição, príncipe Harry poderá ser deportado do país

Alto contraste

Ex-presidente dos Estados Unidos e candidato à presidência, Donald Trump afirmou que considera deportar o príncipe Harry do país se ganhar as eleições em novembro. Em uma entrevista, o empresário disse que “tomaria providências” se fosse comprovado que o britânico mentiu sobre uso de drogas no processo para retirar o visto americano. Em 2023, Harry escreveu uma autobiografia em que relata usar cocaína. Ele mora no país desde 2020 com sua mulher, a atriz Meghan Markle, após renunciar aos deveres reais.