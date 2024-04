Estados Unidos suspende buscas e acredita que os seis desaparecidos após queda de ponte estão mortos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (26) que suspendeu as buscas pelos seis desaparecidos após o desabamento de uma ponte da cidade de Baltimore, no dia anterior. Autoridades acreditam que não há sobreviventes por conta da baixa temperatura da água e do tempo que já se passou desde o acidente. Duas vítimas foram resgatadas com vida.