‘Europa tem um desafio extra na luta contra o terrorismo’, afirma especialista Países do bloco entraram em alerta após os ataques na Rússia e iniciaram operações para captura de suspeitos

Segundo Vladimir Feijó, professor de relações internacionais, os países europeus, a exemplo da Espanha e da Turquia, estão com receio de um renascimento do grupo terrorista Estado Islâmico. Ele afirma que a livre circulação de pessoas dentro do bloco torna mais difícil a localização de células terroristas e a captura de suspeitos.