Famílias brasileiras gastaram mais de R$ 168 bilhões em remédios na pandemia

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as famílias brasileiras gastaram mais de R$ 168 bilhões em medicamentos em 2021, o ano da pandemia da Covid-19. O valor equivale a 34% das despesas dos cidadãos com saúde, e aumentou em relação a 2020. Já os planos de saúde aumentaram em 11% no mesmo ano e os gastos dos cidadãos com a saúde em geral chegaram a R$ 449,2 bilhões. Também foram desembolsados R$ 10 bilhões com saúde privada.