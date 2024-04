Justiça dos Estados Unidos mantém suspensão de lei que permite prisão de imigrantes ilegais no país Medida do Texas previa penas de até 20 anos de reclusão ou expulsão para o México

A Justiça dos Estados Unidos decidiu, nesta terça-feira (26), manter a suspensão de uma lei que causou polêmica no Texas ao permitir a prisão de pessoas que entrarem ilegalmente no país com penas de até 20 anos ou expulsão para o México. O tribunal voltará a analisar a medida na próxima quarta-feira (3).