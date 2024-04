Kim Jong-un testa mísseis na Coreia do Norte durante visita de Bliken a Seul Disparos aconteceram enquanto o secretário de Estado norte-americano estava na Coreia do Sul

O ditador Kim Jong-un supervisionou testes de mísseis na Coreia do Norte nesta terça-feira (19). Os disparos aconteceram durante uma visita de Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, à capital da Coreia do Sul. Essa foi a segunda vez no ano que o ditador fez essa análise balística.