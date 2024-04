Mais de 30 mil haitianos fogem da capital, Porto Príncipe, em meio a onda de violência

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Mesmo com a renúncia do primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, no dia 11 de março, a população ainda sobre com a escalada de violência em Porto Príncipe, capital do país. Segundo dados da OIM (Organização Internacional de Migração), em menos de 20 dias, mais de 30 mil haitianos fugiram para outras cidades, principalmente do sul — que já recebeu mais de 115 mil pessoas.