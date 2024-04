Mais uma embarcação colide com ponte nos Estados Unidos; autoridades investigam causa

Alto contraste

Depois do acidente impressionante em Baltimore, nos EUA, em que uma ponte desabou após ser atingida por um navio há quase uma semana, um caso parecido aconteceu em Oklahoma, também nos Estados Unidos, neste sábado (30). Um barco, que carregava contêineres, colidiu com uma das vigas de uma ponte no rio Kansas. A construção não caiu e ninguém ficou ferido, mas a rodovia foi fechada para inspeção. A polícia investiga as causas do acidente.