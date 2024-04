Motorista de aplicativo é atacado por nove criminosos na zona sul de São Paulo Trabalhador conseguiu acionar a polícia, que recuperou o veículo; até o momento, os integrantes do grupo não foram identificados

Um motorista de aplicativo e uma passageira foram atacados por nove criminosos armados, próximo ao viaduto da avenida Almirante Delamare, na Vila Heliópolis, zona sul de São Paulo. O trabalhador e a passageira estavam em uma corrida com destino ao bairro Morumbi quando foram abordados e obrigados a descer do carro. Cinco dos criminosos fugiram com o veículo, que foi encontrado 30 minutos depois pela polícia. Todos os pertences foram levados.