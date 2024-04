'O desmatamento do Cerrado aumenta por conta das áreas privadas', afirma especialista Fernanda Ribeiro alerta sobre o esquecimento do ecossistema, que precisa ser tratado diferente da Amazônia

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em entrevista para a Record News, na sexta-feira (22), Fernanda Ribeiro, coordenadora do SAD Cerrado do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), afirmou que o ecossistema necessita de um olhar especial para controlar o desmatamento. O fenômeno ocorre por conta da maior parte do território do Cerrado estar em áreas privadas, utilizadas para o plantio, e, por isso, são necessários novos métodos para ampliar o cultivo. A pesquisadora ainda explica que o Cerrado é conhecido como a ‘caixa d’água’ do Brasil, por ter muitas nascentes de rios importantes, como a do São Francisco. Por essa razão que a região é muito frágil e suscetível a mudanças, como o desmatamento desenfreado e o aquecimento global.