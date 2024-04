ONU alerta para aumento do domínio de gangues no Haiti País vive semanas de caos desde que os grupos armados começaram a exigir a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry

A ONU (Organização das Nações Unidas) alertou para o aumento do domínio de gangues em Porto Príncipe, a capital do Haiti, e que a situação do país passou de "muito preocupante" para "extremamente alarmante". De acordo com dados da entidade, as facções, acusadas de abusos como assassinatos, estupros, saques e sequestros, controlavam 80% da capital até o final de 2023.