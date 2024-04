Otan completa 75 anos com recorde de países membros e sob ameaça de guerra na Europa Organização se fortaleceu nos últimos anos, mas encara ofensiva russa e teme resultado das eleições americanas

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) completou 75 anos nesta quinta-feira (4). A organização, que se fortaleceu nos últimos, agora se vê sob a ameaça da Rússia e teme uma possível eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Com a adesão da Suécia e da Finlândia, a aliança militar, que surgiu durante a Guerra Fria para confrontar a União Soviética, passou a ter um número recorde de 32 países membros.