Quase metade dos alunos brasileiros não termina o ensino fundamental na idade certa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um estudo feito com base no Instituto Nacional de Estudos e em pesquisas educacionais, ligado ao Ministério da Educação, mostrou que 48% dos alunos não conseguiram concluir o ensino médio na idade indicada, até os 15 anos. A análise foi feita com a população nascida entre os anos 2000 e 2007, até o intervalo de 2007 a 2019, e mostrou que as causas são reprovação, evasão ou abandono escolar. Essa irregularidade se manifesta de forma mais expressiva entre os alunos mais pobres, com deficiência, indígenas, negros e do sexo masculino.