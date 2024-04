Refém israelense mantida em cativeiro diz que foi estuprada pelos terroristas do Hamas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Amit Soussana, advogada israelense, disse ao jornal The New York Times nesta quarta-feira (27) que foi estuprada pelos terroristas do Hamas enquanto era mantida como refém na Faixa de Gaza. O cativeiro durou 54 dias. No ataque do grupo extremista a Israel no último dia 7 de outubro, ela estava em um kibutz, um tipo de comunidade tradicional no Estado judeu, quando foi raptada.