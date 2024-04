Secretário de estado dos EUA afirma que a Ucrânia vai fazer parte da Otan

Alto contraste

O secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira (4) que a Ucrânia, em algum momento, vai se tornar um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Blinken disse que o apoio da Otan é sólido e os membros da aliança vão fazer tudo que podem para apoiar o país na guerra contra a Rússia. Segundo ele, apoiar a Ucrânia é importante porque os russos estão recebendo ajuda de outros países, como a China, a Coreia do Norte e o Irã, para aumentar a indústria de defesa.