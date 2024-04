Sobe para 12 o número de mortos em Taiwan; 600 pessoas estão presas em áreas isoladas País teve tremor de magnitude 7,4 na escala Richter na manhã de quarta (3), o pior já registrado no em 25 anos

Subiu para 12 o número de mortos no terremoto que atingiu Taiwan, na quarta-feira (3). Mais de mil pessoas ficaram feridas e mais de 600 estão presas em áreas de difícil acesso, onde houve deslizamentos de terra. Os governos do Japão e da Coreia do Sul ofereceram ajuda para os trabalhos de buscas e recuperação da região atingida. A China também ofereceu assistência, mas Taiwan recusou.