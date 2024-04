Violência patrimonial contra mulheres aumenta 56,4% no Brasil em cinco anos, diz pesquisa Instituto Igarapé, em parceria com a Uber, levantou os dados entre 2018 e 2022

A violência não letal contra as mulheres no Brasil aumentou 19% entre 2018 e 2022. A pesquisa é do Instituto Igarapé, em parceria com a Uber, e foi divulgada nesta quinta-feira (21). Os dados foram obtidos por meio dos sistemas oficiais de saúde e segurança pública. Mas foi a violência patrimonial, quando o parceiro da vítima restringe o acesso a contas bancárias, por exemplo, a que disparou: cresceu 56,4%.