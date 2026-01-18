Amizade entre idoso de 90 anos e jovem de 16 é um exemplo de lealdade e carinho Clark e Kenzie se conhecem há 13 anos e mantém contato até os dias de hoje

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Clark Tufte, um idoso de 90 anos, e Kenzie Case, uma jovem de 16 anos, são amigos há 13 anos.

A amizade começou quando Kenzie tinha 3 anos, com encontros diários após a escola.

Após a morte da esposa de Clark, Kenzie começou a oferecer companhia ao amigo, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles.

Mesmo com 74 anos de diferença, a amizade sincera prevalece, mostrando que o afeto não tem idade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Aos 90 anos, Clark Tufte passeia em uma cadeira de rodas pelos corredores da comunidade para idosos onde vive em Minnesota. Ele não poderia estar mais feliz. Naquele dia, ele vai receber a visita da melhor amiga, a jovem estudante de 16 anos, Kenzie Case.

A amizade incomum tem uma longa história. Tudo começou quando Kenzie tinha somente 3 anos e era vizinha de Clark. A garota conta sobre as primeiras interações que teve com o amigo: “Todos os dias depois da escola, ele ficava sentado na garagem e esperava eu descer do ônibus. Aí nós nos sentávamos e conversávamos sobre a escola”.

‌



Não demorou muito para Clark se apegar à menina e passar a tratá-la como neta. Os encontros entre os dois ocorriam quase todos os dias. Entre lições de casa, jogos de tabuleiro e desenhos coloridos feitos com giz de cera, a amizade dos dois se fortaleceu cada vez mais.

Os dois se conheceram quando Kenzie tinha só 3 anos. Desde então, nunca mais se separaram

Depois que os filhos de Clark se casaram e mudaram de cidade, o homem se sentiu mais solitário. Quando Kenzie soube sobre a morte da mulher do vizinho, ela passou a oferecer companhia e um ouvido atento para o amigo. Agora, de férias escolares, a garota fez uma visita muito esperada a Clark que emocionado diz: “Eu a amo muito e ela me ama. O que realmente aprecio é que minha família aceita isso”.

‌



Na porta da geladeira, esse carinho fica registrado, com vários desenhos antigos feitos pela amiga ainda colados na geladeira com ímãs. Um deles com uma mensagem de Kenzie “Querido Clark, eu te amo muito”. Até hoje a amizade sobrevive. 74 anos de diferença, mas amizade sincera? Essa não tem idade.

Search Box Busque no R7 Idosos Morte Férias Amizade Relacionamentos

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!