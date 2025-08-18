Hipopótamo Dinho recebe tratamento dentário raro em Campinas Animal de 16 anos passa por cirurgia complexa no Bosque dos Jequitibás Zapping|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dinho, um hipopótamo de 16 anos, passou por um raro tratamento dentário no Bosque dos Jequitibás em Campinas.

O hipopótamo apresentava dor e perda de apetite, levando a equipe veterinária a identificar problemas dentários graves.

A cirurgia, realizada por Roberto Fec, especialista em odontologia de animais selvagens, contou com uma equipe de 16 profissionais e durou cerca de uma hora e meia.

Durante a recuperação, Dinho recebeu uma dieta balanceada e se mostrou em processo de recuperação satisfatória.

Dinho, um hipopótamo residente do Bosque dos Jequitibás em Campinas, foi submetido a um procedimento dentário raro após apresentar sinais de dor e perda de apetite. Aos 16 anos, o hipopótamo começou a mostrar mudanças comportamentais que levaram a equipe veterinária a identificar problemas dentários graves.

A médica veterinária Gabriela explicou que a exposição da polpa dentária em dois dentes exigiu um tratamento especializado. “Para realizar tal procedimento, é necessário um especialista”, afirmou Gabriela. Roberto Fec, único especialista em odontologia de animais selvagens na América Latina, conduziu a cirurgia.

A operação envolveu uma equipe de 16 profissionais devido à complexidade do procedimento em um animal de grande porte como Dinho. A anestesia foi administrada através de dardos antes da manutenção com anestesia inalatória. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia, com Dinho se recuperando rapidamente após o término do procedimento.

Durante sua recuperação, o hipopótamo recebeu uma dieta balanceada composta por verduras, frutas e feno de alfafa para auxiliar na recuperação completa. “É gratificante cuidar de um animal desse porte”, comentou Gabriela sobre o sucesso do tratamento.

Qual procedimento Dinho, o hipopótamo, recebeu em Campinas?

Dinho foi submetido a um tratamento dentário raro após apresentar sinais de dor e perda de apetite.

Quem conduziu a cirurgia dentária de Dinho?

A cirurgia foi conduzida por Roberto Fec, único especialista em odontologia de animais selvagens na América Latina.

Quantos profissionais participaram da equipe para a cirurgia de Dinho?

A operação envolveu uma equipe de 16 profissionais devido à complexidade do procedimento.

Como foi a recuperação de Dinho após a cirurgia?

Dinho se recuperou rapidamente após a cirurgia, recebendo uma dieta balanceada composta por verduras, frutas e feno de alfafa para auxiliar sua recuperação completa.

