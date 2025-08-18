Hipopótamo Dinho recebe tratamento dentário raro em Campinas
Animal de 16 anos passa por cirurgia complexa no Bosque dos Jequitibás
Dinho, um hipopótamo residente do Bosque dos Jequitibás em Campinas, foi submetido a um procedimento dentário raro após apresentar sinais de dor e perda de apetite. Aos 16 anos, o hipopótamo começou a mostrar mudanças comportamentais que levaram a equipe veterinária a identificar problemas dentários graves.
A médica veterinária Gabriela explicou que a exposição da polpa dentária em dois dentes exigiu um tratamento especializado. “Para realizar tal procedimento, é necessário um especialista”, afirmou Gabriela. Roberto Fec, único especialista em odontologia de animais selvagens na América Latina, conduziu a cirurgia.
A operação envolveu uma equipe de 16 profissionais devido à complexidade do procedimento em um animal de grande porte como Dinho. A anestesia foi administrada através de dardos antes da manutenção com anestesia inalatória. A cirurgia durou cerca de uma hora e meia, com Dinho se recuperando rapidamente após o término do procedimento.
Durante sua recuperação, o hipopótamo recebeu uma dieta balanceada composta por verduras, frutas e feno de alfafa para auxiliar na recuperação completa. “É gratificante cuidar de um animal desse porte”, comentou Gabriela sobre o sucesso do tratamento.
