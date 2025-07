O que as cores das cascas de frutas e legumes revelam sobre seus nutrientes Nutrólogo explica que as cascas são importantes fontes de nutrientes, especialmente as amarelas, vermelhas e roxas Zapping|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/07/2025 - 16h20 (Atualizado em 06/07/2025 - 16h20 ) twitter

Apesar de descartadas, cascas de alimentos são nutritivas e auxiliam na absorção de vitaminas

Após o marido de Ângela Maria Batista sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, a família incorporou o consumo de cascas de alimentos à dieta, seguindo orientações médicas para melhorar a saúde. Essa prática visa aumentar a ingestão de nutrientes essenciais.

O médico-nutrólogo Francisco Saracuza explica que as cascas são importantes fontes de nutrientes, especialmente as amarelas, vermelhas e roxas, ricas em fitoquímicos. Esses compostos desempenham um papel crucial nas interações celulares e na absorção vitamínica.

Para garantir segurança no consumo das cascas, é necessário seguir práticas adequadas de higiene. Recomenda-se lavá-las em água corrente com uma esponja e deixá-las de molho em uma solução com água e vinagre ou cloreto de magnésio por dez minutos. Essa técnica ajuda a remover resíduos de agrotóxicos, tornando as cascas seguras para consumo.

Assista ao vídeo - Apesar de descartadas, cascas de alimentos são nutritivas e auxiliam na absorção de vitaminas

