LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Festival Cultural de Nazaré celebra tradições ribeirinhas em Rondônia há mais de 50 anos.

Atraí turistas de todo o Brasil, oferecendo uma experiência única com dança e culinária local.

Os visitantes fazem uma travessia de barco de Porto Velho até Nazaré, apreciando a paisagem ribeirinha.

A gastronomia regional e a apresentação do boi bumbá curumim são destaques do evento.

Festival Cultural de Nazaré reúne milhares de turistas de todo o Brasil em celebração regional

O Festival Cultural de Nazaré, realizado há mais de 50 anos, atrai milhares de visitantes de todo o Brasil para celebrar as tradições regionais por meio da dança e culinária. Reconhecido como patrimônio cultural de Rondônia, o festival proporciona uma experiência única que começa em Porto Velho, com uma viagem de barco até Nazaré.

Durante a travessia de aproximadamente seis horas, visitantes apreciam a paisagem ribeirinha e se conectam com os saberes locais. O festival é um ponto de encontro para artistas, pesquisadores e turistas interessados nas tradições culturais. Um dos destaques é a apresentação do boi bumbá curumim, com personagens típicos e música local.

A gastronomia também é um atrativo importante do evento, com pratos regionais preparados pelos moradores. Rafael Prado, do Rio de Janeiro, foi um dos muitos visitantes que viajaram especialmente para participar do festival este ano. A cada edição, o evento continua a encantar novos públicos com sua rica diversidade cultural.

Perguntas e Respostas

Qual é o objetivo do Festival Cultural de Nazaré?

‌



O Festival Cultural de Nazaré visa celebrar as tradições regionais do Brasil por meio da dança e culinária, reunindo turistas de todo o país.

Como é a experiência dos visitantes durante o festival?

‌



Os visitantes iniciam sua experiência em Porto Velho, fazendo uma viagem de barco de aproximadamente seis horas até Nazaré, apreciando a paisagem ribeirinha e se conectando com os saberes locais.

Quais são alguns dos destaques do festival?

‌



Um dos principais destaques do festival é a apresentação do boi bumbá curumim, que envolve personagens típicos e música local, além da gastronomia com pratos regionais preparados pelos moradores.

O que dizem os visitantes sobre o festival?

Rafael Prado, um visitante do Rio de Janeiro, mencionou que viajou especialmente para participar do festival, que a cada edição encanta novos públicos com sua rica diversidade cultural.

