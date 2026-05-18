Cerimônia de abertura e primeiros jogos da Copa Big Boys de Futebol é realizada pela Semel As próximas partidas serão dia 23 de maio, no período da manhã, com entrada gratuita e aberta ao público

Copa Big Boys de Futebol / Foto: Joabe Guaranha

Foi realizada abertura da 23ª edição da Copa Big Boys de Futebol neste sábado (16), no estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista. A Copa Big Boys já é tradicional, com equipes nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, sendo a principal competição nas categorias de base de futebol em Bauru e região. A organizadora da competição é a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).

A abertura neste sábado contou com a presença de autoridades, representantes da Semel e das equipes. Após a cerimônia, foram disputados os primeiros dois jogos. Na categoria sub-11, o atual campeão Foguinho Sports iniciou a participação vencendo o América F.C./Beletti por 6 a 0. Na categoria sub-15, o atual campeão Projeto Futuro Jardim Helena empatou por 1 a 1 com o P.M. Pederneiras.

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As demais partidas vão ser disputadas a partir do dia 23 de maio, com jogos aos sábados, no período da manhã, e previsão de realização das finais até outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público. Ao todo, 84 equipes de 35 agremiações estão inscritas nas quatro categorias da Copa Big Boys de Futebol.

Estiveram presentes na abertura o secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o coordenador de Políticas para Esportes, Rafael Rosalin, o coordenador de Políticas para Lazer, Aleksander Soares, os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Marcelo Afonso, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, e Emerson Construtor. Também participaram representantes das equipes e servidores da Semel.

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O secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, destacou a importância da competição. “A Copa Big Boys é muito aguardada pelas equipes de Bauru e região. Estamos nos empenhando para que a cada edição a disputa seja melhor, a prefeita Suéllen Rosim também vem dando todo o suporte para melhorar as condições dos estádios. Desejamos uma ótima competição a todas as equipes”, afirmou.

PARTICIPANTES

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As agremiações inscritas são:

- A.E. Toque de Bola

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- A. Ferradura Mirim

- América F.C./Beletti

- Arena Brasil

- Bauru Tênis Clube

- C.A. Boca Juniors

- C.F. Brothers Agudos

- C.F. Lions Agudos

- C.T. Arena Tóquio

- CAS Santa Cruz do Rio Pardo

- Chute Mais, Craques Academy

- E.C. Meninos da Vila Igaraçu do Tietê

- E.F. Footfil

- Estrelas do Amanhã

- Estrelas do Futuro

- Foguinho Sports

- Futuro F.C. Botucatu

- Hahaha Sportes

- Jardim Helena

- Jardim Ivone F.C.

- Jovens Talentos Sport

- Locomotivas Sports

- P.M. Arealva, P.M. Areiópolis

- P.M. Iacanga

- P.M. Lençóis Paulista

- P.M. Pederneiras

- Pirajuí F.C.

- Projeto 23 F.C.

- Projeto Futuro JH

- Ressaca F.C.

- Talentos 10 de Ouro

- Talentos 10 E.C.

- Tigres Academy.