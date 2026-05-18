Cerimônia de abertura e primeiros jogos da Copa Big Boys de Futebol é realizada pela Semel
As próximas partidas serão dia 23 de maio, no período da manhã, com entrada gratuita e aberta ao público
Foi realizada abertura da 23ª edição da Copa Big Boys de Futebol neste sábado (16), no estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista. A Copa Big Boys já é tradicional, com equipes nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17, sendo a principal competição nas categorias de base de futebol em Bauru e região. A organizadora da competição é a Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel).
A abertura neste sábado contou com a presença de autoridades, representantes da Semel e das equipes. Após a cerimônia, foram disputados os primeiros dois jogos. Na categoria sub-11, o atual campeão Foguinho Sports iniciou a participação vencendo o América F.C./Beletti por 6 a 0. Na categoria sub-15, o atual campeão Projeto Futuro Jardim Helena empatou por 1 a 1 com o P.M. Pederneiras.
As demais partidas vão ser disputadas a partir do dia 23 de maio, com jogos aos sábados, no período da manhã, e previsão de realização das finais até outubro. A entrada é gratuita e aberta ao público. Ao todo, 84 equipes de 35 agremiações estão inscritas nas quatro categorias da Copa Big Boys de Futebol.
Estiveram presentes na abertura o secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o coordenador de Políticas para Esportes, Rafael Rosalin, o coordenador de Políticas para Lazer, Aleksander Soares, os vereadores Markinho Souza, presidente da Câmara Municipal, Marcelo Afonso, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, e Emerson Construtor. Também participaram representantes das equipes e servidores da Semel.
O secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, destacou a importância da competição. “A Copa Big Boys é muito aguardada pelas equipes de Bauru e região. Estamos nos empenhando para que a cada edição a disputa seja melhor, a prefeita Suéllen Rosim também vem dando todo o suporte para melhorar as condições dos estádios. Desejamos uma ótima competição a todas as equipes”, afirmou.
PARTICIPANTES
As agremiações inscritas são:
- A.E. Toque de Bola
- A. Ferradura Mirim
- América F.C./Beletti
- Arena Brasil
- Bauru Tênis Clube
- C.A. Boca Juniors
- C.F. Brothers Agudos
- C.F. Lions Agudos
- C.T. Arena Tóquio
- CAS Santa Cruz do Rio Pardo
- Chute Mais, Craques Academy
- E.C. Meninos da Vila Igaraçu do Tietê
- E.F. Footfil
- Estrelas do Amanhã
- Estrelas do Futuro
- Foguinho Sports
- Futuro F.C. Botucatu
- Hahaha Sportes
- Jardim Helena
- Jardim Ivone F.C.
- Jovens Talentos Sport
- Locomotivas Sports
- P.M. Arealva, P.M. Areiópolis
- P.M. Iacanga
- P.M. Lençóis Paulista
- P.M. Pederneiras
- Pirajuí F.C.
- Projeto 23 F.C.
- Projeto Futuro JH
- Ressaca F.C.
- Talentos 10 de Ouro
- Talentos 10 E.C.
- Tigres Academy.