Curso Superior em Sistemas Inteligentes lidera procura na região da Alta Paulista e se consolida como destaque no vestibular 2026 da Fatec Pompeia Curso pioneiro com foco em inteligência artificial e projetos reais registra alta concorrência e mantém inscrições abertas até 1º de junho

Curso Superior em Sistemas Inteligentes é destaque no vestibular 2026 da Fatec Pompeia

O curso superior de Tecnologia em Sistemas Inteligentes da Fatec Pompeia “Shunji Nishimura” tem se consolidado como um dos mais atrativos da região da Alta Paulista e desponta como líder de procura nos vestibulares das universidades públicas e privadas da região. Com uma proposta inovadora e alinhada às demandas do mercado tecnológico, a graduação vem registrando forte interesse desde seu lançamento refletido nos índices de concorrência.

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Criado em 2024, a partir da parceria entre o Governo de São Paulo e a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, o curso tem alcançado as maiores índices de candidato por vaga nos últimos processos seletivos, mantendo um patamar elevado de procura, sendo um dos maiores índices de todo o Centro Paula Souza. A tendência reforça a consolidação da formação como referência na área de tecnologia aplicada a negócios.

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O curso foi estruturado para formar profissionais capazes de atuar no desenvolvimento de sistemas inteligentes integrados, combinando inteligência artificial, ciência de dados e tecnologias físicas como sensores, robótica e internet das coisas. Essa abordagem, conhecida como sistemas ciber-físicos, é um dos principais diferenciais da graduação.

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De acordo com o coordenador, Prof. Dr. João Ricardo Favan, o curso se destaca por oferecer uma formação completa e conectada à realidade do mercado. “Os alunos trabalham com desafios reais desde o início, desenvolvendo soluções para demandas concretas de empresas e instituições parceiras”, destaca.

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Essa conexão prática é fortalecida pela atuação conjunta com a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, que oferece infraestrutura de ponta e acesso a laboratórios especializados. Além disso, parte das atividades ocorre no Centro de Inovação Tecnológica da Alta Paulista (CITAP), ambiente onde os estudantes enfrentam problemas reais apresentados por organizações como empresas do setor industrial e órgãos públicos.

O curso é inédito no país e traz um grande avanço tanto nas metodologias quanto na matriz curricular, que inclui disciplinas emergentes como Inteligência Artificial Generativa, Big Data e Data Analytics, Bioinformática, Sistemas Ciber-físicos, Segurança da Informação e Design de Projetos Complexos. A formação também permite ao aluno obter certificações intermediárias ao longo do curso, como Desenvolvedor Full Stack, Cientista de Dados, Analista de IA e Arquiteto de Sistemas Ciber-Físicos, ampliando as possibilidades de inserção no mercado antes mesmo da conclusão da graduação.

O impacto desse modelo inovador de ensino superior tem gerado grandes resultados como o grande número de projetos com institutos de ciência e tecnologia, universidades públicas e grandes empresas e o maior número de bolsas de pesquisa e inovação, tanto privadas como públicas, comparado com instituições da região.

Atualmente, são mais de 80 alunos com bolsas no curso de Sistemas Inteligentes que desde o primeiro semestre são inseridos em projetos de impacto global nas áreas do agro, saúde, alimentos, cidades inteligentes e indústria 4.0, com destaque para o grande número de bolsas Fapesp, maior instituição pública de apoio à pesquisa e inovação no país.

Com duração mínima de três anos e aulas no período noturno, o curso oferece 40 vagas por semestre e exige uma carga horária total de 2.800 horas, incluindo estágio obrigatório e desenvolvimento de projetos aplicados.

As inscrições para o vestibular 2026 da Fatec Pompeia para início das aulas em agosto estão abertas até o dia 1º de junho e podem ser realizadas pelo site vestibularfatec.com.br. A alta procura pelo curso de Sistemas Inteligentes reforça o movimento crescente de valorização das carreiras tecnológicas e posiciona a unidade como um polo estratégico na formação de profissionais para o futuro do negócios.