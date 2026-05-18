Projeto ‘Encanta Cordel na Estrada’ estaciona ônibus em Presidente Alves Idealizado pelo artista Pedro do Cordel, município recebe dois dias de música, literatura de cordel e ações culturais gratuitas

Projeto 'Encanta Cordel na Estrada'

O projeto Encanta Cordel na Estrada faz sua segunda parada nos dias 20 e 23 de maio, na cidade de Presidente Alves. O ônibus da “Cordelteca Itinerante” ficará estacionado na Praça da Matriz Santa Cecília, levando ao público uma programação cultural gratuita que une educação, literatura de cordel, música e economia local, além de atividades educacionais na escola estadual Prof.ª Maria Aparecida Coimbra. As atividades na praça contarão com intérpretes de Libras e uso de linguagem inclusiva, garantindo acessibilidade ao público.

A iniciativa foi idealizada por Pedro Motta Popoff, conhecido nacionalmente como Pedro do Cordel, e tem como objetivo democratizar o acesso à cultura, além de impulsionar a economia criativa local, gerando renda para artesãos, ambulantes e produtores. “A proposta do projeto é simples, mas muito necessária: ampliar o acesso à cultura sem barreiras. Uma oportunidade incrível para levar o cordel a todos”, destaca o artista.

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O Encanta Cordel na Estrada é realizado com recursos do ProAC — Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Com produção da Cordelteca Gonçalo Ferreira da Silva, Elemento Natural e Caza Amarela. Apoio cultural da PlaySom e Instituto Mondelli de Odontologia. Apoio institucional da Prefeitura de Presidente Alves.

Vale lembrar que a literatura de cordel foi reconhecida, em 2018, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), reforçando sua importância histórica, artística e popular. Vale destacar que a literatura de cordel foi reconhecida, em 2018, como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), reforçando sua importância histórica, artística e popular.

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Programação

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Na quarta-feira (20), os eventos serão realizados na Escola Estadual Prof.ª Maria Aparecida Coimbra. No período da tarde, entre 13h às 13h50, estudantes do ensino fundamental I e II participam de palestra e aula-show sobre literatura de cordel e música. Logo depois, das 14h30 às 15h30, é a vez dos alunos do Ensino Médio. A programação será conduzida pelo artista, músico e educador Pedro do Cordel.

No sábado (23), a partir das 17h, o evento acontece ao ar livre e é aberto ao público, na Praça da Matriz Santa Cecília. A programação inclui apresentações musicais, oficina de isogravura e feira criativa com artesanato e gastronomia local.

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O espetáculo musical de Pedro do Cordel e Bando, que será realizado no sábado, às 19h, apresenta um repertório que reúne grandes nomes da música brasileira e internacional, como Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Raul Seixas, Almir Sater, Gilberto Gil e até os Beatles. Com sete músicos no palco, a apresentação promete uma verdadeira viagem no tempo por meio da música. Mais do que um show, o projeto representa um novo passo na trajetória do artista, ao mesmo tempo em que revisita e celebra suas principais influências.

Um dos destaques será a doação gratuita de 500 exemplares de cordéis. As obras, de autoria de Pedro do Cordel, contam com capas ilustradas por xilogravuras do artista pernambucano Pablo Borges, herdeiro do legado de J. Borges, referência nacional na linguagem.

Sobre o artista

Pedro Motta Popoff, o Pedro do Cordel, é músico, ator, palestrante e educador, nascido em Bauru (SP). Iniciou sua trajetória artística ainda na infância, aos cinco anos, dedicando-se à cultura nordestina e à literatura de cordel.

Criador do projeto educativo “Brincando de Cordel”, desenvolvido desde os oito anos de idade, utiliza a arte como ferramenta de formação, incentivando a leitura, o protagonismo juvenil e a valorização das tradições culturais brasileiras.

Em 2019, fundou a primeira Cordelteca de Bauru, que hoje reúne mais de 3 mil exemplares e recebe estudantes e visitantes. Com atuação reconhecida nacionalmente, já participou de programas de televisão, festivais, congressos e eventos literários em todo o Brasil.

Também integrou a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV), entidade ligada à Unesco, voltada à preservação do patrimônio cultural imaterial.