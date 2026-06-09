Confiança Supermercados oferece 100 vagas para lojas da rede em Sorocaba São diversos cargos para todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ e quem busca o primeiro emprego

O feirão de vagas será realizado na unidade da rede localizada na Avenida São Paulo a partir das 09h da manhã. Confiança Supermercados/Reprodução

Neste sábado, dia 13 de junho, a Rede Confiança Supermercados realiza o plantão de atendimento para o preenchimento de cerca de 100 vagas para as lojas de Sorocaba. O evento chamado “Confiança Emprega + Você” acontece na unidade Confiança II, que fica na avenida São Paulo, 2717, das 9h às 13h. Os cargos serão destinados para as áreas operacionais, liderança, Escola de Profissões (Açougue) e programa Jovem Aprendiz. Os interessados devem levar o currículo atualizado e a cópia dos documentos pessoais RG e CPF.

As vagas são abertas a todos os públicos, incluindo Pessoas com Deficiência (PCD), estrangeiros, profissionais 50+ e quem busca o primeiro emprego. Os cargos são para diversas áreas, incluindo operador de caixa, açougue, hortifrúti, mercearia, padaria, frios e laticínios, pizzaria/restaurante, limpeza, empacotamento, entre outras. Não é necessário ter experiência para a maioria das funções, exceto para cargos específicos como açougueiro, padeiro e cozinheiro.

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O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Os candidatos passarão por entrevistas presenciais e serão direcionados às oportunidades mais alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos de crescimento profissional.

Durante o evento, os candidatos também poderão conhecer os programas de desenvolvimento profissional oferecidos pela empresa, como a ‘Escola de Profissões’, que atua na formação de colaboradores em áreas como açougue, padaria, frente de caixa, RH, frios e laticínios, e-commerce e outras.

A rede investe no desenvolvimento de seus talentos por meio do ‘Programa Monitor’, que prepara futuros líderes, e do ‘Liderar+’, voltado ao fortalecimento das competências de liderança. Complementando essa jornada, o ‘Plano de Carreira’ assegura um crescimento estruturado dentro da empresa, além de benefícios que promovem qualidade de vida e bem-estar aos colaboradores.