Quadra Rock Fest 2026 será realizado nos dias 20 e 21 de junho O festival conta com shows de rock, gastronomia, entretenimento e atrações para toda a família em Quadra

Quadra Rock Fest 2026

A cidade de Quadra se prepara para viver mais uma edição do ‘Quadra Rock Fest 2026′. Nos dias 20 e 21 de junho, o evento reune música, entretenimento, gastronomia e muita diversão para toda a família.

Em meio ao clima de Copa do Mundo e às tradicionais festas juninas, Quadra muda o ritmo por dois dias e passa a respirar rock nacional e internacional, recebendo bandas, artistas e visitantes de diversas cidades.

‌



O festival já se tornou tradição no município. Além das atrações musicais, o evento contará com praça de alimentação, espaço para convivência e uma estrutura preparada para receber moradores e turistas.

A realização é da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer de Quadra, que reforça o convite para que toda a população participe deste grande momento de cultura e lazer. “Venha com sua família e amigos viver essa experiência! Nos dias 20 e 21 de junho, o rock toma conta de Quadra. Esperamos por você no Quadra Rock Fest 2026!”.