Acompanhe o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil

Copa do Brasil: assista ao sorteio da 3ª fase ao vivo

O sorteio da da 3ª fase da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira (17), às 14h30. Ele irá definir os 16 confrontos entre os 32 times que seguem na competição. Athletico e Operário são as equipes representantes do Paraná nesta fase e podem se enfrentar. O sorteio é transmitido ao vivo (veja abaixo).

