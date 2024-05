Alerta: Novo bairro é evacuado após cheias do rio Guaíba Após cheias do rio guaíba, mais um bairro teve que ser evacuado #riograndedosul #enchente #guaíbaLeia a matéria completa no nosso...

Ric|Do R7 14/05/2024 - 20h03 (Atualizado em 14/05/2024 - 20h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share