Alerta vermelho: Sul do Brasil em estado de alerta por chuvas intensas Parte do Sul do Brasil está em alerta vermelho de 'grande perigo' para acumulado de chuva, até às 18h desta terça-feira (30). O aviso...

Alerta vermelho: Sul é afetado por chuvas intensas com potencial para estragos (DEFESA CIVIL)

Parte do Sul do Brasil está em alerta vermelho de 'grande perigo' para acumulado de chuva, até às 18h desta terça-feira (30). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e está em vigor desde às 10h15.

