Apucarana abre processo administrativo para investigar acidente com ônibus escolar

Apucarana abre processo administrativo para apurar acidente com ônibus escolar

A Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana abriu um processo administrativo sobre a situação do ônibus escolar que tombou nesta quarta-feira (17). Por meio da Procuradoria Jurídica do Município, a AME irá apurar as causas do acidente. O procedimento deve investigar as responsabilidades por parte da empresa e do motorista para saber se houve imprudência ou negligência.

