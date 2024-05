Ric |Do R7

Athletico Paranaense se une a outros clubes e pede paralisação do Brasileirão O Athletico Paranaense divulgou nesta segunda-feira (14) um posicionamento oficial favorável à paralisação do Campeonato Brasileiro...

Alto contraste

A+

A-

Athletico se posiciona em bloco e pede paralisação imediata do Brasileirão

O Athletico Paranaense divulgou nesta segunda-feira (14) um posicionamento oficial favorável à paralisação do Campeonato Brasileiro em decorrência da situação de calamidade pública vivida no Rio Grande do Sul. O Furacão já havia se posicionado, mas o comunicado adiciona que a decisão foi tomada em bloco junto aos outros 10 clubes da Série A que compõem a Liga Forte União.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Athletico se posiciona em bloco e pede paralisação imediata do Brasileirão

• Vereador de SC morre após voltar de missão voluntária no Rio Grande do Sul

• Mansão de vidro de ator famoso à venda inflaciona mercado imobiliário: R$ 4,5 milhões



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.