Athletico-PR: Cuca poupa Fernandinho e convoca 23 jogadores O Athletico tem um retornos e três desfalques para a estreia na Copa do Brasil. O Furacão encara o Ypiranga-RS às 18h de quarta-feira...

Ypiranga-RS x Athletico: Cuca poupa Fernandinho e convoca 23 jogadores

O Athletico tem um retornos e três desfalques para a estreia na Copa do Brasil. O Furacão encara o Ypiranga-RS às 18h de quarta-feira (1), no Colosso da Lagoa, no jogo de ida da terceira fase.

