Bebê curitibano que emocionou a todos com sua força Braian Demjenski Pereira, bebê curitibano que nasceu com um tumor raro de 795 gramas no rosto, completou...

Bebê curitibano que nasceu com tumor raro de 795g faz 1 ano: “Mostrava ser forte”

Braian Demjenski Pereira, bebê curitibano que nasceu com um tumor raro de 795 gramas no rosto, completou um ano de idade nesta sexta-feira (10). Para garantir sua sobrevivência, os pais da criança e uma equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Curitiba, uniram esforços em uma tarefa desafiadora. O caso do menino repercutiu na internet.

