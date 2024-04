Caminhão em chamas interdita rodovia após acidente com soja Um caminhão carregado com soja pegou fogo na noite desta segunda-feira (15), na BR-376, em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O veículo...

Caminhão carregado com soja pega fogo e interdita BR-376

Um caminhão carregado com soja pegou fogo na noite desta segunda-feira (15), na BR-376, em Mandaguaçu, no Noroeste do Paraná. O veículo transportava 35 toneladas de grãos e a rodovia precisou ser interditada devido ao incêndio.

