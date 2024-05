Canobbio no Athletico A paralisação do Brasileirão modifica bastante a agenda do Athletico. O Furacão voltaria a campo já no sábado (18) para enfrentar...

Jogos do Athletico: veja como fica a agenda com a paralisação do Brasileirão

A paralisação do Brasileirão modifica bastante a agenda do Athletico. O Furacão voltaria a campo já no sábado (18) para enfrentar o Fortaleza. Agora, porém, o grupo terá quatro dias de folga e só voltará a campo no final do mês.

